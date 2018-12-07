МОСКВА, 7 дек — ПРАЙМ. ПАО "Авиакомпания "Сибирь" будет переименовано в АО "Авиакомпания "Сибирь" и потеряет статус публичной компании, следует из материалов эмитента.

"Изменить сокращенное фирменное наименование ПАО "Авиакомпания "Сибирь" на АО "Авиакомпания "Сибирь"", — говорится в материалах.

Публичное акционерное общество по российскому законодательству обязано раскрывать ряд документов, среди которых годовой отчет, годовая бухгалтерская отчетность и другие материалы.

Авиакомпания "Сибирь" с 2005 года выполняет полеты под брендом S7 Airlines. Пассажиропоток авиакомпаний группы S7 по итогам 2017 года увеличился на 8,4% по сравнению с 2016 годом, до 14,253 миллиона человек.