С.-ПЕТЕРБУРГ, 9 дек — ПРАЙМ. Новый плацкартный вагон для опытной эксплуатации планируется изготовить до конца 2018 года, сообщил журналистам директор по пассажирским перевозкам ОАО "РЖД" Дмитрий Пегов.

Ранее сообщалось, что РЖД в ноябре на выставке "Транспорт России" в Москве показали на стенде холдинга макет плацкарта в натуральную величину. Посетители могли посидеть и полежать в нем, а также оставить свой отзыв. Гендиректор ФПК Петр Иванов сообщал журналистам, что первый новый плацкарт может повезти пассажиров в конце 2018 года — начале 2019 года. Также сообщалось, что РЖД в ближайшие дни выставит на Казанском вокзале полномасштабный макет нового плацкартного вагона, который сможет посмотреть любой желающий и оставить свой отзыв.

"Мы представили макет. Этот макет будет находиться в ближайшие дни на Казанском вокзале. Мы до конца соберем пожелания наших пассажиров. Мы сами видим некоторые моменты, которые еще необходимо доработать. Мы планируем, что до конца года один вагон сделаем. На разных направлениях начнем эксплуатировать для того, чтобы доработать, и примем окончательное решение, когда мы будем производить модернизацию вагонов", — сказал Пегов.

Ранее сообщалось, что обновленный плацкартный вагон имеет концептуально новый интерьер. Главное отличие — возможность организации личного пространства для каждого пассажира за счет перегородок со встроенными лестницами и индивидуальных шторок.

В обновленном вагоне более широкие и длинные полки, индивидуальное освещение, электрические розетки и USB-порты, специальные места для хранения личных вещей в изголовьях кровати. У пассажиров верхних полок появился дополнительный столик. Обивка полок нового плацкарта изготовлена из износостойких пожаробезопасных материалов.