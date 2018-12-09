МОСКВА, 9 дек — ПРАЙМ. Вице-премьер Максим Акимов и глава Минтранса РФ Евгений Дитрих, а также глава Калужской области Анатолий Артамонов открыли южный автомобильный обход города Калуги, передает корреспондент РИА Новости с церемонии открытия.

Стоимость объекта составила 11,422 миллиарда рублей, подрядчиком выступила "Московская инженерно-строительная компания", финансирование в полном объеме осуществляется за счет федерального бюджета, следует из сообщения администрации региона к открытию.

Как отмечается, комплекс работ по проекту включает строительство 21,2 километра дороги категории IБ, строительство трех новых и реконструкцию одной существующей развязки, строительство 8 путепроводов, реконструкцию 8,9 километра федеральных дорог, строительство моста через реку Оку.

Обход Калуги соединит подъезд к городу от М3 "Украина" с трассой Р132 "Калуга-Тула-Михайлов-Рязань" и Р92 "Калуга-Перемышль-Белев-Орел", также говорится в сообщении.