ДУБАЙ, 9 дек — ПРАЙМ. Кувейтскую национальную авиакомпанию Wataniya Airways лишили лицензии, ранее работу авиаперевозчика приостановили на три месяца после того, как 1,5 тысячи пассажиров не могли вернуться на родину из-за целого ряда отмен рейсов, сообщает издание Arabian Business.

Управление гражданской авиации Кувейта отозвало лицензию у авиакомпании, потому что та "оказалась неспособной устранить операционные проблемы", приведшие в этом году к задержкам и отменам рейсов.

Ранее работа авиакомпании была временно приостановлена по решению управления в сентябре.

Как сообщили в управлении, компании была предоставлена возможность наладить работу, но она не воспользовалась этой возможностью и поэтому лишилась лицензии.

Ранее в этом году представители авиакомпании заявили, что ей пришлось приостановить работу из-за "непредвиденных обстоятельств", имея в виду выход из строя сразу трех самолётов.