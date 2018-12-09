КАЛУГА, 9 дек — ПРАЙМ. Корректировка финансирования проекта Севморпути в рамках магистрального плана развития инфраструктуры не приведет к рискам для вывоза сырья, вскоре будут найдены источники для гармоничного финансирования проекта, сообщил журналистам вице-премьер РФ Максим Акимов.

"Мы в любом случае этот вопрос решим (с изменением параметров финансирования Севморпути), у нас есть уверенность, что мы изыщем источники, у нас идет внутриправительственная дискуссия по этому вопросу, по расстановке приоритетов между строительством ледокольного флота, этой передвижкой с объемами (финансирования). В ближайшее время эти обсуждения продолжатся, на следующей неделе в том числе, на высоком уровне. Надеемся, нас удастся достичь гармоничного графика", — сказал Акимов.

"Никто не поставит под риск вывоз объемов (сырья по Севморпути), потому что главная задача — не потерять позиции России на перспективных рынках сырья, прежде всего на рынке сжиженного природного газа. Будут объемы — мы их вывезем, к сроку, вовремя, в этом нет никаких сомнений", — подчеркнул вице-премьер.

В декабре на международном форуме "Арктика: настоящее и будущее" в Санкт-Петербурге замминистра транспорта РФ, руководитель Росморречфлота Юрий Цветков сообщил, что в финансировании проекта развития Севморпути произошли изменения — часть средств на 2019-2021 годы, согласно принятом закону о федеральном бюджете, была переброшена с обеспечения инфраструктуры СМП на строительство двух дополнительных ледоколов для проводки судов.

Замминистра отметил, что об этих проблемах было доложено главе кабмина Дмитрию Медведеву, вопросы в настоящее время прорабатываются. 11 декабря в порту Сабетта участники рабочей группы СМП обсудят финансирование проекта.