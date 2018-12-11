ТОКИО, 11 дек — ПРАЙМ. Бывший глава Nissan Motor Co. Карлос Гон останется под стражей как минимум до 20 декабря без возможности освобождения под залог. Такое решение принял сегодня окружной суд Токио, сообщает Dow Jones.

В понедельник прокуратура обвинила Гона в том, что он на протяжении пяти лет занижал свое реальное вознаграждение в финансовой отчетности Nissan. Следователи также подозревают, что Гон продолжал скрывать часть доходов и следующие три финансовых года, то есть до марта 2018 года.

Новые подозрения дают прокуратуре право продлить срок содержания Гона под стражей без возможности освобождения под залог. В Японии эта практику называют повторным арестом. Обычно же подозреваемые, которым предъявлено обвинение, могут быть отпущены под залог.

Согласно решению суда, Гон пробудет в следственном изоляторе еще 10 дней, до 20 декабря. Затем прокуратура может ходатайствовать об оставлении его под стражей еще на 10 дней.

В окружном суде Токио сообщили, что один из адвокатов Гона подал апелляцию. Имя адвоката и статус апелляции не раскрываются.

Главному помощнику Гона в Nissan, Грегу Келли, в понедельник также были предъявлены обвинения, и он также остался под стражей до 20 декабря без возможности освобождения под залог. Следователи полагают, что Келли помогал Гону занижать реальные доходы.

Закон не ограничивает число подобных повторных арестов, но независимые юристы считают, что злоупотребление этой мерой может насторожить судей.

Когда завершится срок всех арестов, Гон все равно будет оставаться под стражей как обвиняемый, но сможет ходатайствовать об освобождении под залог. Адвокаты сомневаются в том, что это прошение будет удовлетворено, по крайней мере с первого раза, если только Гон не признает вину.