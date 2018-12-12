МОСКВА, 12 дек — ПРАЙМ. Избыточное регулирование рыбной промышленности в РФ каждый год обходится отрасли в 16-17 млрд рублей, пишет газета "Коммерсант" со ссылкой на исследование Высшей школы экономики (ВШЭ) при участии Всероссийской ассоциации рыбопромышленников.

Исследование было проведено в период с августа по декабрь текущего года.

Эксперты обнаружили 55 правовых актов, которые содержат 550 потенциальных обременений для участников рыбной промышленности.

В список самых распространенных проблем рынка отмечены, в частности, выход в море и вход в порт. Рыбопромышленные суда РФ обязаны проходить контроль в нескольких пунктах при каждом входе или выходе из исключительной экономической зоны страны.

Следование судна из района промысла в пункт контроля занимает до 40 часов. После этого корабли опять идут к месту добычи. Это приводит к расходу времени и топлива, что, в свою очередь, сказывается на эффективности вылова.

Как прокомментировал изданию заместитель директора УК "Норебо" Сергей Сенников, вход в порты и выход в море в России может продолжаться более суток. Это на порядок дольше, чем в других странах. А в период путины сроки вырастают еще больше из-за проверок улова.

Еще одна проблема — ветеринарный контроль. Эта процедура в стране осложнена тем, что сертификаты, выданные в одном субъекте РФ, могут не признаваться в другом. По времени процедура может достигать 30 дней.

Рыбопромышленники отмечают, что идет заметный рост регуляторной нагрузки. В качестве примера приведено требование погранслужбы ФСБ к рыбопромысловым компаниям о недопустимости использования транспортных судов, принадлежащих иностранцам.

В Росрыболовстве согласны с необходимостью совершенствовать нормативно-правовую базу в отношении рыбных портов, но при этом заявляют, что правила транспортной безопасности в рыболовной отрасли соответствуют мировым стандартам.