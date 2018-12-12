МОСКВА, 12 дек — ПРАЙМ. Американская автомобильная компания Tesla намерена взыскать с бывшего сотрудника, технолога Мартина Триппа, $167 млн. Как сообщает CNBC со ссылкой на юридические документы, исковое заявление было подано еще в июне текущего года, но о сумме претензий стало известно только сейчас.

По мнению Tesla, Трипп незаконно предоставил прессе данные о компании и делал ложные заявления. В концерне уверены, что распространенная экс-сотрудником информация повлияла на котировки акций Tesla.

В свою очередь адвокат Триппа Роберт Митчелл считает претензии Tesla абсурдными. "Заявленная сумма ущерба связана с предполагаемым снижением стоимости акций Tesla, которое произошло после того, как Трипп предоставил прессе информацию (о компании — "Ведомости") прошлым летом", — рассказал он телеканалу.

Напомним, что в июне 2018 года автоконцерн Tesla подал иск против Триппа в федеральный суд американского штата Невада. Тогда агентство Reuters писало, что бывший сотрудник признался в передачи большого объема конфиденциальной информации компании третьим лицам. В иске уточняется что Трипп создал программное обеспечение с целью взлома производственной операционной системы Tesla, скопировал несколько гигабайт данных и передал ее третьим лицам. По данным компании, хакерское ПО было установлено на трех компьютерах, информация с них могла "утекать" даже после увольнения Триппа.