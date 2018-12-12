МОСКВА, 12 дек — ПРАЙМ. Чистая прибыль испанской Inditex Group, одного из крупнейших в мире ритейлеров одежды и обуви (бренды Zara, Pull&Bear, Massimo Dutti, Bershka, Stradivarius, Oysho), за девять месяцев 2018-2019 финансового года (1 февраля — 31 октября) увеличилась на 4,3% в годовом выражении, достигнув 2,438 миллиарда евро, говорится в сообщении компании.

Выручка компании за отчетный период также поднялась — на 2,6% год к году, составив 18,437 миллиарда евро. Прибыль в пересчете на акцию составила 0,78 евро против 0,75 евро годом ранее. Показатель EBITDA по итогам девяти месяцев достиг 3,932 миллиарда евро, что на 3% выше показателя аналогичного периода прошлого года.

В течение отчетного периода Inditex продолжила расширять свое присутствие на международном рынке, открыв новые магазины на 51 рынке. Таким образом, общее число магазинов группы по итогам девяти месяцев 2018-2019 финансового года составило 7,442 тысячи.

Inditex добавляет, что в ноябре запустила онлайн-продажи Zara еще на 106 рынках и теперь коллекции Zara доступны в общей сложности на 202 рынках.

Корпорация Inditex была основана в 1985 году. В России представлены магазины под брендами Zara, Pull&Bear, Massimo Dutti, Bershka, Stradivarius, Oysho, Zara Home, Uterque.