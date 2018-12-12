МОСКВА, 12 дек — ПРАЙМ. Китайская компания Lifan отзывает почти 2 тысячи автомобилей Lifan Myway в РФ из-за возможных проблем с аккумулятором, сообщается на сайте Росстандарта.

Отзыву подлежат автомобили, реализованные с сентября 2018 года по настоящее время.

"Причина отзыва транспортных средств заключается в том, что во время эксплуатации при определенных условиях окружающей среды и состояния аккумуляторной батареи возможно повреждение силового предохранителя генератора по причине его температурного разрушения. В случае выхода из строя предохранителя работоспособность бортовой электрической сети сохранится, все электронные и электрические системы будут работать в штатном режиме, однако будет отсутствовать ток зарядки аккумуляторной батареи, что приведет к ее разрядке", — говорится в сообщении.

Уполномоченные представители изготовителей "Лифан Моторс Рус" проинформируют владельцев автомобилей, подпадающих под отзыв, о необходимости предоставить транспортное средство в ближайший дилерский центр для проведения ремонтных работ.