МОСКВА, 12 дек — ПРАЙМ. Правительство РФ внесло в капитал РЖД 54,88 миллиарда рублей на модернизацию БАМа и Транссиба, а также на другие проекты, соответствующие документы опубликованы на сайте кабмина.

"Уставный капитал ОАО "РЖД" увеличен на 54,88 миллиарда рублей для модернизации железнодорожной инфраструктуры Байкало-Амурской и Транссибирской железнодорожных магистралей и реализации других крупных инфраструктурных проектов. Соответствующие финансовые средства предусмотрены в федеральном бюджете", — говорится в пояснительной записке к документу.

Из этих средств 20 миллиардов рублей предназначаются для модернизации железнодорожной инфраструктуры Байкало-Амурской и Транссибирской железнодорожных магистралей с развитием пропускных и провозных способностей.

Еще 33,82 миллиарда рублей направляются на развитие железнодорожной инфраструктуры Киевского направления Московской железной дороги, на интеграцию остановочных пунктов радиальных направлений Московского железнодорожного узла в Малое кольцо Московской железной дороги, на развитие Смоленского направления МЖД, на развитие железнодорожной инфраструктуры Московского транспортного узла, а также на комплексную реконструкцию участка им. М.Горького – Котельниково – Тихорецкая – Крымская с обходом Краснодарского железнодорожного узла.

Еще 1,06 миллиарда рублей (стоимость имущества) – вклад РФ в уставный капитал РЖД в порядке оплаты размещаемых компанией дополнительных акций в связи с увеличением уставного капитала.

Еще одним распоряжением в устав РЖД вносятся изменения, касающиеся размера уставного капитала и количества размещенных акций.