МОСКВА, 12 дек — ПРАЙМ. Корпорация Volkswagen отзывает в РФ более 7 тысяч автомобилей марок Audi — A4, А5, А6 и Q5 — из-за возможных проблем с насосом охлаждающей жидкости, сообщает Росстандарт.

"Росстандарт информирует о согласовании программ мероприятий по проведению добровольного отзыва 7095 транспортных средств марки Audi A4, А5, А6, Q5. Программы мероприятий представлены ООО "Фольксваген Груп Рус", являющимся официальным представителем изготовителя Audi на российском рынке", — говорится в сообщении.

"На автомобилях Audi с двигателями 2,0 TFSI, выпущенных в определенный период, возможно проникновение влаги в электронные компоненты. Это может привести к перегреву и выходу из строя дополнительного насоса охлаждающей жидкости. Как следствие, не исключены локальные оплавления", — уточняет ведомство.

Отзыву подлежат автомобили, реализованные с 2012 года по 2017 год. На отзываемых автомобилях бесплатно для владельцев заменят дополнительный насос охлаждающей жидкости и обновят ПО блока управления двигателя.