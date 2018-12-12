МОСКВА, 12 дек – ПРАЙМ. Страховая компания "Респект", занимающаяся страхованием рынка долевого строительства жилья, сделала прогноз на начало 2021 года в случае, если будут приняты поправки в закон о долевом строительстве.

"Учитывая невысокую рентабельность строительных проектов, резкое увеличение административной нагрузки, новые правила игры, а скорее всего и повышение тарифа компенсационным фондом до 4%, остановят всю стройку в России. Площадь проблемных объектов долевого строительства к 2021 г может увеличиться до 21 млн кв метров", — считают в СК.

По словам генерального директора СК "Респект" Александра Артамонова, около 12% застройщиков отсеиваются страховщиками как проблемные.

"Понятно, что за 1% невозможно осуществить все выплаты по случаям мошенничества и рейдерства, но изначально наша миссия была именно в недопущении недобросовестных застройщиков к деньгам дольщиков. И нам это удалось. Мы не допустили мошенников практически до 2000 объектов, предотвратили появление 300 тысяч обманутых дольщиков, предотвратили нагрузку на государственный бюджет по меньшей мере в 400 млрд. руб", — сказал он.

В своем прогнозе СК "Респект" предлагает утвердить минимальный переходный период от старых форм гарантирования долевого строительства (страхование и банковское поручительство) к новым до 1 июля 2019 года, максимальный – до 31 декабря 2019 года.

За это время будут разработаны механизмы передачи Фонду обязательств и резервов страховых организаций. В него будет передана экспертиза страховых организаций (включая базы данных, технологии, бизнес-процессы) и обеспечен информационный обмен по недобросовестным застройщикам. За полугодие страховщикам удастся выявить не менее 75% проблемных застройщиков в России, за год – 95%, считают в "Респекте".

По недобросовестным застройщикам будут предложены дорожные карты решения проблем.

"Данный комплекс мер позволит избежать рисков банкротства и санации страховщиков и значительно сократит нагрузку на государственный бюджет по достройке, в размере до 500 млрд руб", — считают в СК.