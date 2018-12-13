МОСКВА, 13 дек — ПРАЙМ. Государственная транспортная лизинговая компания (ГТЛК) в новой долгосрочной программе развития на 2019-2024 годы запланировала существенный рост лизингового портфеля, новые бизнесы и увеличение дивидендов, пишет газета "Коммерсант" со ссылкой на проект программы.

В ГТЛК документ не комментируют, в Минтрансе газете сообщили, что компания присылала доработанную ДПР на 2016-2020 годы, но программу на 2019-2024 годы там не получали. Действующая пятилетняя ДПР ГТЛК истекает в 2018 году. В ней было три сценария, зависевших от вложений бюджета в капитал ГТЛК, и по итогам девяти месяцев, пишет компания, превзойден оптимистичный сценарий — она получила 58 миллиардов рублей докапитализации вместо заложенных 30 миллиардов. По итогам всего срока ГТЛК ожидает выполнения ДПР на 132,5%.

К 2024 году ГТЛК планирует увеличить объем лизингового портфеля более чем вдвое, с 893 миллиардов рублей (на 30 сентября 2018 года) до 1,8 триллиона, плановый объем нового бизнеса — со 116 миллиардов рублей до 165,1 миллиарда, а дивиденды поднять до 2,16 миллиарда рублей, что в 5,3 раза больше, чем было выплачено за 2009-2017 годы.

Бизнес ГТЛК делится на некоммерческий (реализация госполитики в транспорте) и коммерческий лизинг. В ДПР для них рассматриваются три сценария, которые зависят от макроэкономических и отраслевых факторов. По базовому сценарию рынок лизинга к 2024 году вырастет на 10%, до 4,92 триллиона рублей, а в 2019–2024 годах ГТЛК из бюджета получит еще 67 миллиардов рублей. Среди них 1,2 миллиарда — на лизинг самолета Л-410, 5,7 миллиарда — на вертолеты, 32,4 миллиарда — на Ил-114 и Ил-96, 27,9 миллиарда — для морских и речных судов.

В рамках этого сценария авиакомпаниям в 2019 году передадут пять SSJ-100, в 2019–2020 годах — девять Л-410, в 2022–2023 годах — два Ил-96, до 2024 года — 22 Ил-114-300 и 68 вертолетов. ГТЛК также реализует программу некоммерческого лизинга наземного и морского пассажирского транспорта в Крыму и Севастополе, передаст в лизинг паромы для линии Ванино—Холмск, сухогрузы "река-море" RSD59 и суда на подводных крыльях "Комета 120М". В этом сценарии ГТЛК инвестирует более 850 миллиардов рублей, в том числе 92,4 миллиарда из бюджета.

Оптимистический сценарий (пролонгация господдержки лизинга в разных отраслях) предполагает инвестиции уже в 1,5 триллиона, в том числе 197 миллиардов из бюджета. В рамках консервативного сценария (меньше средств из бюджета) общие вложения ГТЛК составят 434,5 миллиарда рублей, компания ожидает возможные лизинговые неплатежи авиакомпаний, препятствия к развитию нового бизнеса и отмечает, что соцпроекты будет поддерживать только в рамках уже проведенной докапитализации.