МОСКВА, 13 дек — ПРАЙМ. Ежегодно россияне тратят на благотворительность порядка 340-460 млрд рублей ($2,2-2,5 млрд), пишет РБК со ссылкой на совместное исследование бизнес-школы "Сколково" и банка UBS.

Это сумма, сравнимая с расходами федерального бюджета на здравоохранение, которые в прошлом 2017 году составляли около 400 млрд рублей.

Чуть менее половины расходов на жителей России благотворительность приходится на представителей бизнес-сообщества. Порядка 100-120 млрд рублей благотворительные фонды получают от крупнейших нефтегазовых компаний. Еще 60-100 млрд рублей тратят остальные (имеется в виду топ-30 крупнейших представителей бизнеса, не считая нефтегазового сектора).

На пожертвования отдельных состоятельных граждан приходится 40-80 млрд рублей. Еще треть от всей суммы — 140-160 млрд рублей — составляют массовые пожертвования населения.