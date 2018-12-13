МОСКВА, 13 дек — ПРАЙМ. Прибыль ритейлера Metro AG по итогам 2017-2018 финансового года увеличилась на 0,9% в годовом выражении — до 348 миллионов евро, говорится в пресс-релизе компании.

При этом прибыль ритейлера, приходящаяся на акционеров, выросла на 5,9% — до 344 миллионов евро. Прибыль на акцию составила 0,96 евро по сравнению с 0,89 евро годом ранее. Выручка снизилась на 1,6% к предыдущему году и составила 36,534 миллиарда евро.

"В целом финансовый 2017-18 год был успешным для Metro… Мы сильно продвинулись в трансформации компании, в результате которой мы полностью сосредоточимся на оптовом бизнесе, который продемонстрировал рост сопоставимых продаж пятый год подряд", — приводятся в сообщении слова председателя правления Metro AG Олафа Коха (Olaf Koch).

Компания отмечает особенно сильный рост продаж в Восточной Европе (за исключением России) — на 6,1%, а также в Азии — на 4%. При этом в РФ по итогам фингода Metro зафиксировала падение продаж на 7%, объяснив такую динамику сложными экономическими условиями в стране.

Metro ожидает роста общих продаж по итогам 2018-19 фингода на 1-3%. При этом на результатах за следующий фингод могут отрицательно сказаться вложения в цифровизацию компании и нестабильная ситуация на российском рынке.

Компания Metro AG была основана в 1964 году в Германии. Штаб-квартира находится в Дюссельдорфе. Штат ритейлера превышает 150 тысяч человек по всему миру. Компания работает в 35 странах.