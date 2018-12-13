МОСКВА, 13 дек — ПРАЙМ. Уличные курительные павильоны установлены в московском аэропорту "Шереметьево", сообщила воздушная гавань.

"В аэропорту "Шереметьево" произведен монтаж и открыты для пассажиров и гостей на привокзальных площадях терминалов B, D, E, F семь технологичных павильонов для курения. Курительные павильоны расположены на улице вне помещений аэровокзального комплекса на расстоянии более 15 метров от входов в соответствии с ФЗ "Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака". Павильоном одновременно могут воспользоваться до 14 человек", — говорится в сообщении.

Данная мера направлена на создание комфортных условий для курящих пассажиров, защиту их от дождя, снега и других неблагоприятных погодных условий. Отмечается, что благодаря павильонам также обеспечена дополнительная защита некурящих пассажиров, детей и гостей аэропорта от воздействия табачного дыма, улучшены меры по чистоте и содержанию привокзальных площадей.

В павильонах размещена предупреждающая информация о вреде и негативных последствиях для здоровья табакокурения.

"Аэропорт использует свои каналы коммуникации для пропаганды здорового образа жизни. При этом аэропорт "Шереметьево" стремится учитывать интересы всех пассажиров и создавать комфортные условия и для некурящих и курящих авиапутешественников", — добавляется в сообщении.