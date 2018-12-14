МОСКВА, 14 дек — ПРАЙМ. Банк России приостановил допэмиссию "Аптечной сети 36,6", сказано в сообщении на сайте Центробанка.

"Банк России 13.12.2018 принял решение о приостановлении эмиссии обыкновенных именных бездокументарных акций публичного акционерного общества "Аптечная сеть 36,6", — говорится в сообщении.

В начале октября акционеры "Аптечной сети" одобрили увеличение уставного капитала компании в 3,6 раза через допэмиссию 6 миллиардов обыкновенных акций номиналом 64 копейки. Сейчас уставный капитал "Аптечной сети" составляет 1,492 миллиарда рублей, он разделен 2,331 миллиарда акций номиналом 64 копейки.

Группа компаний "Аптечная сеть 36,6", основанная в 1991 году, занимается розничной торговлей товарами для красоты и здоровья. Ключевыми брендами группы являются аптеки "36,6", "Горздрав" и A.v.e.

Чистый убыток "Аптечной сети 36,6" по МСФО в первом полугодии вырос в два раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил 5,1 миллиарда рублей. Выручка за этот же период сократилась на 0,3%, до уровня в 22,6 миллиарда рублей.

Согласно данным аналитической компании DSM Group, в рейтинге аптек по объему продаж в первом полугодии 2018 года "Аптечная сеть 36,6" занимала пятую строчку с долей 3,9%.