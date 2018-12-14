МОСКВА, 14 дек — ПРАЙМ. Авиакомпания "Победа" (входит в группу "Аэрофлот") рассматривает возможность введения платы за пользование стаканчиками на борту для снижения допзатрат, сообщил РИА Новости источник в перевозчике.

В августе судебная коллегия по административным делам Верховного суда отклонила иск авиакомпании к Минтрансу и не стала изымать из Федеральных авиационных правил перечень вещей, которые пассажир может бесплатно брать с собой в самолет сверх установленной нормы ручной клади. Тогда коллегия пришла к выводу, что правила соответствуют законодательству и не нарушают прав авиакомпании, а признание доводов истца привело бы к ухудшению уровня обслуживания пассажиров, что в силу требований Воздушного кодекса РФ недопустимо. В ноябре ВС отклонил апелляционную жалобу авиакомпании.

"На этой неделе авиакомпания обсуждала варианты новых правил по провозу ручной клади, чтобы не было противоречий с ФАП, но и рисков для безопасности не возникало. Все варианты в любом случае приведут к серьезным дополнительным затратам компании. Чтобы нивелировать влияние новых костов на тарифы, рассматривали возможность выдавать стаканчики на борту для питьевой воды за пять рублей", — сообщил источник в "Победе".

В настоящий момент ежемесячно на стаканчики компания тратит не менее 1 миллиона рублей. "При этом, если плата за стаканчики будет введена, питьевая вода останется по-прежнему бесплатной, можно будет наливать в принесённую с собой посуду", — добавил собеседник агентства.

Новые правила провоза ручной клади в самолете вступили в силу в ноябре прошлого года. Так, норма бесплатного провоза ручной клади, установленная авиакомпанией, не может быть меньше пяти килограммов. Помимо этого, пассажир имеет право взять с собой ряд вещей, в том числе дамскую сумку, рюкзак, мужской портфель, портплед, букет цветов, детскую люльку, костыли, роллаторы, верхнюю одежду.

"Победа" решила оспорить правила перевозки ручной клади, так как, по мнению перевозчика, они не учитывают вместимость багажных полок самолета. Как отмечал гендиректор лоукостера Андрей Калмыков, из-за того, что на рейсах "Победы" практически всегда 100%-ная загрузка, пассажиры могут брать с собой на борт только рассчитанную норму багажа (36*30*27 см). Сверх этих размеров ничего больше разместить в салоне невозможно, говорил Калмыков. При этом "Победа" не требовала изъятия из перечня кресел-колясок, роллаторов, ходунков, костылей, детских люлек.