МОСКВА, 14 дек — ПРАЙМ. Конкурсный управляющий обанкротившейся авиакомпании Air Berlin подал иск на бывшего главного акционера перевозчика – авиакомпанию Etihad из ОАЭ — за несоблюдение финансовых обязательств, требуя денежную компенсацию в 2,3 миллиарда евро, передает агентство Ассошиэйтед Пресс со ссылкой на заявление административного суда Берлина.

Как сообщает агентство, Etihad в апреле 2017 года направила Air Berlin письменное поручительство, гарантируя оказание финансовой поддержки в течение полутора лет. Однако в августе 2017 года эмиратская компания прекратила финансирование, вынудив Air Berlin запустить процедуру банкротства.

По данным агентства, в иске запрашивается компенсация ущерба на сумму около 2,3 миллиарда евро, а Etihad должна ответить на обвинение о несоблюдении финансовых обязательств до конца января.

Etihad, базирующаяся в Абу-Даби, — одна из крупнейших авиакомпаний ОАЭ наряду с Emirates. Компания была основана в 2003 году декретом эмира.