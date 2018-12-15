МОСКВА, 15 дек — ПРАЙМ. Проект закона о привлечении к административной ответственности за нарушения в сфере обеспечения качества пищевых продуктов и их безопасности для здоровья человека внесен в Госдуму, следует из электронной базы данных.

Изменения вносятся Самарской Губернской думой в Кодекс РФ об административных правонарушениях.

"Законопроектом предлагается в случае неисполнения владельцем пищевых продуктов, материалов и изделий, которые имеют явные признаки недоброкачественности и представляют в связи с этим непосредственную угрозу жизни и здоровью человека, обязанности по изменению свойств этих продуктов любым доступным и надежным способом, исключающим возможность их дальнейшего использования по назначению, выполненной в присутствии представителя органа государственного надзора, установить административную ответственность в виде штрафа", — говорится в пояснительной записке.

Проект устанавливает административную ответственность за нарушение законодательства в области обеспечения качества пищевых продуктов и их безопасности для здоровья человека на граждан в размере от 2 до 4 тысяч рублей; на должностных лиц — от 20 до 40 тысяч рублей; на юридических лиц —— от 200 до 500 тысяч рублей.

"Также законопроектом предлагается возложить обязанности по составлению протоколов и рассмотрению дел об административных правонарушениях за указанные нарушения на должностных лиц органов, осуществляющих государственный ветеринарный надзор, и органов, осуществляющих федеральный государственный санитарноэпидемиологический надзор", — отмечается в документе.