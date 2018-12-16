БАРНАУЛ, 16 дек — ПРАЙМ. Вертолет Ми-8Т, упавший в воскресенье с 25 пассажирами на борту, мог перевозить нефтяников с Майского нефтяного месторождения, входящего в структуру индийской Oil and Natural Gas Corporation Limited (ONGC) — ООО "Норд Империал", сообщил РИА Новости источник в экстренных службах.

По данным спасательного ведомства, в 10.05 мск в главное управление МЧС по Томской области поступила информация, что при заходе на посадку на вертолётную площадку промзоны города Кедровый вертолет Ми-8 авиакомпании "Ельцовская" совершил жесткую просадку. На борту находились 25 человек, трое пострадали.

"Вертолет мог перевозить жителей Сибири — нефтяников с Майского нефтяного месторождения, входящего в структуру индийской Oil and Natural Gas Corporation Limited (ONGC) — ООО "Норд Империал", — сказал РИА Новости источник в экстренных службах.

Как сообщил агентству источник в группе компаний "Норд Империал", в воскресенье вертолет должен был забрать группу рабочих с месторождения.

"В воскресенье вертолет должен был забрать группу рабочих и специалистов-нефтяников с Майского нефтяного месторождения, у них закончилась вахта. Это ли судно упало, у нас нет информации", — сказал собеседник агентства.

Imperial Energy была основана в 2004 году группой российских и зарубежных инвесторов как независимый недропользователь в нише малых и средних нефтедобывающих компаний. В первые годы деятельности Imperial Energy приобрела лицензии на неосвоенные и малоосвоенные участки в Томской области и Кустанае (Казахстан) и начала свою деятельность с масштабных геологоразведочных работ. К настоящему времени Imperial Energy открыла семь новых месторождений в Томской области.