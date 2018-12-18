МОСКВА, 18 дек — ПРАЙМ. Ford<F> Motor Co разработал концепт шумоподавляющей собачьей будки для защиты собак во время праздничных фейерверков. Это первый проект в рамках инициативы компании по поиску новых способов применения автомобильных технологий, сообщает Dow Jones со ссылкой на автопроизводителя.

Когда микрофоны, которыми оборудована будка Ford, фиксируют звуки фейерверка, встроенная аудиосистема начинает воспроизводить частоты, подавляющие этот шум, сообщил Ford.

"Нам было интересно, как технологии, которые мы используем в наших автомобилях, можно применить в других ситуациях", — заявила контент-менеджер европейского подразделения Ford Лин Вест.

По ее словам, в рамках данной инициативы компания "разрабатывает еще несколько идей" по применению опыта Ford в повседневной жизни.

На данный момент будка, которая также оснащена автоматической дверью, находится только в стадии концепта, добавила компания.