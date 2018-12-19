МОСКВА, 19 дек — ПРАЙМ. Чистая прибыль американской FedEx Corporation в первом полугодии 2018-19 финансового года (завершился 30 ноября) в годовом выражении увеличилась на 29%, до 1,77 миллиарда долларов, говорится в отчетности логистической компании.

Разводненная прибыль на акцию составила 6,6 доллара против 5,03 доллара за первое полугодие прошлого фингода. Выручка FedEx в годовом выражении выросла на 10% — до 34,876 миллиарда долларов.

Чистая прибыль FedEx во втором квартале фингода в годовом выражении выросла на 21%, до 935 миллионов долларов. Разводненная прибыль на акцию достигла 3,51 доллара против 2,84 доллара годом ранее. Квартальная выручка FedEx увеличилась на 9% по сравнению с аналогичным периодом прошлого фингода — до 17,824 миллиарда долларов.

"В то время как экономика США остается сильной, наш международный бизнес ослаб за этот квартал, особенно в Европе. Мы принимаем меры, чтобы ослабить влияние этой динамики, применяя новые методы снижения затрат", — отметил глава FedEx Фредерик Смит (Frederick W. Smith), чьи слова приводятся в релизе.

Компания отмечает, что показатели ее крупнейшего подразделения, FedEx Express, за второй квартал ухудшили слабые международные результаты по выручке, особенно в Европе и Азии. Выручка FedEx Express во втором квартале выросла на 6%, до 9,6 миллиарда долларов, при этом показатель FedEx Ground поднялся на 14%, до 5,1 миллиарда, FedEx Freight — на 15%, до 1,9 миллиарда долларов.

FedEx Corporation — крупная американская логистическая компания, оказывает почтовые и курьерские услуги по всему миру. Компания образована в 1971 году, штаб-квартира расположена в Мемфисе (штат Теннесси). Штат компании составляет более 450 тысяч человек.