МОСКВА, 19 дек — ПРАЙМ. Чистая прибыль ритейлера электроники Ceconomy AG (прежнее название — Metro AG) в 2017–2018 финансовом году, который завершился 30 сентября, составила 23 миллиона евро, что почти в 9 раз ниже показателя годичной давности, следует из отчетности компании.

Чистая прибыль на акцию составила 0,07 евро против 0,63 евро годом ранее. Выручка достигла 21,418 миллиарда евро, сократившись на 1%. Показатель EBITDA составил 650 миллионов евро, что на 9% ниже показателя годичной давности.

В четвертом квартале минувшего финансового года чистая прибыль компании составила 84 миллиона евро, что на 28% ниже показателя аналогичного квартала 2016-17 фингода. В пересчете на акцию чистая прибыль достигла 0,24 евро против 0,36 евро годом ранее. Выручка сократилась на 4% в годовом выражении, до 4,953 миллиарда евро. Показатель EBITDA составил 215 миллионов евро, что на 28% ниже показателя годичной давности.

Компания прогнозирует небольшой рост продаж в 2018-2019 году по сравнению с предыдущим годом, а также небольшое снижение показателя EBITDA.

"С учетом сложных условий прошедший финансовый год не оправдал ожиданий, как известно. После снижения прибыли в 2017-18 финансовом году Ceconomy определила меры, направленные на более быструю и последовательную реализацию своей стратегии. Компания считает 2018-19 финансовый год переходным, в течение которого она будет постепенно изменять свое позиционирование", — отмечает компания.

Ceconomy планирует инвестиции в области информационных технологий и логистики в ближайшие месяцы. При этом компания ожидает дополнительных расходов в связи с объявленными изменениями в управления в Ceconomy и, в частности, MediaMarktSaturn, а также с реорганизацией бизнес-процессов в административных и центральных подразделениях MediaMarktSaturn.

В 2016 году немецкая Metro AG решила разделить бизнес на две публичные компании. В итоге Metro AG сменила название на Ceconomy AG и занялась продажей электроники, а продуктовый бизнес ритейлера был выделен в отдельную публичную компанию под названием Metro. Штат Ceconomy составляет примерно 58,3 тысячи человек.