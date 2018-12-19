МОСКВА, 19 дек — ПРАЙМ. Американский диверсифицированный технологический концерн General Electric Co. (GE) намерен весной 2019 года объявить о планах IPO своего подразделения по производству медицинского оборудования GE Healthcare, передает агентство Блумберг со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.

Подготовкой к IPO GE Healthcare занимаются банки Goldman Sachs, Bank of America, Citigroup, JPMorgan Chase и Morgan Stanley.

Агентство напоминает, что в марте другой производитель медицинского оборудования, Siemens Healthineers (подразделение немецкого промышленного концерна Siemens AG), получил листинг на Лондонской фондовой бирже.

В июне GE сообщила о планах выделить GE Healthcare в отдельную компанию. Компания уточнила, что собирается продать примерно 20% доли GE Healthcare, а оставшиеся 80% распределить между акционерами в рамках плана, не облагаемого налогом.

General Electric — глобальная многопрофильная компания, работающая в сфере инфраструктурных проектов, финансов и масс-медиа.