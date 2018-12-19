МОСКВА, 19 дек — ПРАЙМ. Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что хлебозавод "Черкизово", где работники устроили голодовку, передадут под управление комбинату "Черемушки", сотрудникам погасят долги по зарплате.

Рабочие хлебозавода "Черкизово" объявили голодовку, сообщала ранее радиостанция Business FM. Сотрудники предприятия заявили радиостанции, что в акции приняли участие около 50 человек — уже несколько месяцев зарплату не получают более ста человек. Следователи завели уголовное дело на руководителя ОАО "Черкизово" из-за невыплаты заработной платы на 10 миллионов рублей работникам московского хлебозавода.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщал, что Владимиру Путину доложат об обращении объявивших голодовку работников "Черкизово", руководство которого уже в розыске после невыплаты зарплаты.

"Нашли решение по хлебозаводу "Черкизово". Его возьмет под управление кондитерско-булочный комбинат "Черемушки". Сотрудникам выплатят все долги по зарплате, а само предприятие сохранит профиль и продолжит работу. Держу ситуацию на личном контроле", — написал он в Twitter.



