МОСКВА, 19 дек — ПРАЙМ. Арбитражный суд Москвы отклонил иск низкобюджетной авиакомпании "Победа" (входит в группу "Аэрофлот"), в котором она требовала расторгнуть свой договор с компанией "Бостон консалтинг групп" (БКГ), следует из опубликованной в среду резолютивной части решения суда.

"В удовлетворении искового заявления отказать. Решение может быть обжаловано в Девятый арбитражный апелляционный суд в течение месяца с даты его принятия", — говорится в судебном акте.

Арбитраж Москвы на заседании 17 декабря отказался принять к рассмотрению встречный иск БКГ о взыскании задолженности и неустойки по договору оказания услуг от 19 декабря 2017 года. Сумма задолженности в материалах суда не указана. Суд также отклонил ходатайство ответчика о рассмотрении дела в закрытом режиме в связи с наличием в его материалах коммерческой тайны.

Иск "Победы" поступил в арбитраж 13 ноября. В документе, с копией которого ранее ознакомилось РИА Новости, говорится, что ответчик по заказу авиакомпании разрабатывал стратегию ее развития на 2019-2023 годы. Истец попросил суд расторгнуть договор об оказании консультационных услуг. В иске также говорится, что лоукостер осуществил авансовый платеж в размере 14,5 миллиона рублей, но разработчик стратегии нарушил свои обязательства. "Победа", в частности, не принимает результаты работы из-за наличия в проекте стратегии существенных упущений.

Компания указывала, что предлагала расторгнуть договор с зачетом уплаченного аванса в счет оплаты фактически оказанных услуг, и отмечала, что проект стратегии в целом не отражает ключевых направлений развития, которых "Победа" должна придерживаться для достижения прогнозируемых показателей деятельности. Комментарием ответчика РИА Новости пока не располагает.

Низкобюджетная авиакомпания "Победа" базируется в московском аэропорту "Внуково". За 2017 год она перевезла 4,6 миллиона пассажиров. В 2018 году лоукостер планирует перевезти не менее 7 миллионов человек.