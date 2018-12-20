МОСКВА, 20 дек — ПРАЙМ. Экспорт сельскохозяйственной продукции из России в 2018 году составит 25 миллиардов долларов, оружия — 16 миллиардов долларов, заявил президент РФ Владимир Путин.

"У нас в прошлом году был экспорт (сельскохозяйственной продукции — ред.) 20 миллиардов (долларов — ред.), в этом году будет 25 миллиардов. Это цифры, которые в голову раньше не могли прийти. 16 миллиардов у нас экспорт оружия, 25 миллиардов будет экспорт сельскохозяйственных продуктов", — сказал Путин на своей ежегодной большой пресс-конференции.