МОСКВА, 20 дек — ПРАЙМ. Наибольшие продажи шампанского и игристых вин под Рождество и Новый год отмечаются в России, Германии и Испании, такой вывод делают эксперты исследовательских компаний Gfk и Europanel.

"Какие категории продуктов питания имеют самый большой сезонный всплеск продаж в странах Европы под Рождество и Новый год. В России это, конечно, шампанское и игристые вина! А что в других странах? Оказалось, что к нам ближе всего по этому показателю жители Германии и Испании – там тоже больше всего в рождественские и новогодние праздники растут продажи шампанского", — говорится в документе.

Во Франции чаще всего под праздники покупают фуа-гра, в Италии — мясные деликатесы, в Нидерландах быстрее всего растут продажи дичи. В Великобритании в сезон стремительно растут продажи свежих сливок, а в Польше продукт сезона — свежая рыба.

За что готовы жители Европы и России заплатить больше в праздничный период, задались вопросом исследователи. В РФ потребители готовы купить более дорогой крепкий алкоголь. "В Испании готовы баловать себя и своих близких в праздники более дорогим вином. Во Франции готовы раскошелиться на премиальные морепродукты. Жители Италии готовы потратиться на более дорогие бумажные салфетки. В Германии в этот период покупают более дорогие гели для душа. А в Нидерландах — кондитерские изделия", — указывается в исследовании.

Помимо шампанского и игристых вин в России в число новогодних сезонных хитов также входят икра, мясные и рыбные деликатесы. "Покупки мясных деликатесов в праздничный декабрь по сравнению со средними по году показателями потребления подскакивают примерно на 40%, рыбных деликатесов (красной рыбы, икры) на 140%. Потребление красной икры в пиковый по продажам декабрь вырастает почти в 2,5 раза по сравнению со среднемесячными показателями по году", — следует из документа.