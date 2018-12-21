МОСКВА, 21 дек — ПРАЙМ. Американский производитель спортивной одежды Nike по итогам первого полугодия 2018-2019 финансового года, завершившегося 30 ноября, увеличил чистую прибыль в годовом выражении на 13%, до 1,939 миллиарда долларов, говорится в финансовой отчетности компании.

Разводненная прибыль на акцию в отчетном периоде поднялась до 1,19 доллара с 1,03 доллара годом ранее. Выручка компании за отчетный период выросла на 10% и достигла уровня в 19,322 миллиарда долларов.

В Азиатско-Тихоокеанском регионе и странах Латинской Америки продажи поднялись на 15%, в Китае — на 26%, в странах Европы, Ближнего Востока и Африки на 11%, выручка в Северной Америке выросла на 7%. Рост административных и торговых затрат в годовом выражении составил 10%.

По словам президента и гендиректора компании Марка Паркера (Mark Parker), которые приводятся в релизе, хорошие показатели подразделений Nike по всему миру и их динамика обусловлены цифровой трансформацией компании.

Американская компания Nike Inc. является одним из лидеров на мировом рынке в сфере производства спортивной одежды, обуви и аксессуаров. Основана в 1964 году, штаб-квартира расположена в Бивертоне (штат Орегон, США).