МОСКВА, 21 дек — ПРАЙМ. Прокуратура подала в Щербинский районный суд исковое заявление на авиакомпанию "Победа" (дочерняя структура "Аэрофлота"). Как сообщает Московская межрегиональная транспортная прокуратура в пятницу, от перевозчика требуют отказаться от платной регистрации на рейсы.

Напомним, что авиакомпания с осени текущего года ввела платную регистрацию в зарубежных аэропортах на свои рейсы. При этом у пассажиров осталась возможность бесплатно пройти онлайн-регистрацию только на сайте перевозчика. В компании эти меры объясняли тем, что необходимо скомпенсировать резкий рост цен на топливо.

Позднее "Победа" предложила Минтрансу исключить из Федеральных авиационных правил обязанность перевозчика включать в стоимость билета плату за регистрацию в аэропорту. В министерстве обещали обсудить эту инициативу с профессиональным сообществом.

"Прокуратурой направлено в Щербинский районный суд исковое заявление о признании незаконным указанного требования перевозчика, а также о возложении обязанности исключить его из правил авиакомпании", — говорится в релизе.

Для пассажиров "Победы" установлен сбор в 25 евро за регистрацию на авиарейсы в иностранных аэропортах, отмечает прокуратура. Это требование надзорное ведомство считает направомерным.