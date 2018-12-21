ЛОНДОН, 21 дек — ПРАЙМ. Лондонский аэропорт Гатвик открылся для полетов после того, как в течение суток был закрыт из-за полетов беспилотников над взлетно-посадочной полосой, сообщила полиция графства Сассекс.

В ночь на четверг все полеты в аэропорту Гатвик были приостановлены из-за информации о двух дронах, летавших над аэродромом. Утром в четверг аэропорт не смог возобновить работу из-за появления новых беспилотных аппаратов. До конца четверга ситуация оставалась прежней, некоторые СМИ сообщили, что к решению проблемы подключились военные. Более 100 тысяч пассажиров не могли вылететь из аэропорта в эти предрождественские дни.

"С поддержкой полиции Саррея, Скотланд-Ярда и военных мы существенно увеличили присутствие в аэропорту Гатвик с целью реагирования на угрозу появления беспилотников. В Гатвике возобновлены полеты самолетов, однако ситуация находится под постоянным контролем", — говорится в Twitter полиции Сассекса.

Накануне замминистра транспорта Элизабет Сагг сказала парламентариям, что к решению проблемы подключились МВД, минобороны и министерство транспорта Великобритании. Также, по ее словам, министр транспорта Крис Грэйлинг находился в постоянном контакте с главой МВД Саджидом Джавидом с самого начала инцидента.

Ранее представитель минобороны сообщила РИА Новости, что оборонное ведомство ведет переговоры с полицией по поводу ситуации в Гатвике. Это ЧП стало самым крупным за всю историю инцидентов в британских аэропортах, связанных с отменой полетов.