МОСКВА, 24 дек — ПРАЙМ. Управление Россельхознадзора по Москве, Московской и Тульской областям выявило фиктивную схему утилизации продукции животного происхождения в гипермаркетах Metro Cash & Carry в Московском регионе, направит материалы в Следственный комитет и Федеральную службу безопасности РФ, говорится в сообщении ведомства.

Фиктивную схему утилизации продукции, в том числе с истекшим сроком годности, удалось установить с помощью системы электронной ветеринарной сертификации "Меркурий", предназначенной для отслеживания пути перемещения поднадзорных госветнадзору грузов по территории РФ, отметили в ведомстве.

"Для пресечения незаконной деятельности и принятия процессуального решения по выявленным нарушениям ветеринарного законодательства, управлением Россельхознадзора материалы дела будут направлены в Следственный комитет РФ и Федеральную службу безопасности РФ", — говорится в пресс-релизе.

Как отмечается в сообщении, согласно ветеринарному свидетельству, продукция весом 749 килограммов, направленная торговой сетью для уничтожения в "Племенной зверосовхоз "Салтыковский", на данное предприятие не поступала. Также Россельхознадзор совместно с прокуратурой установили, что с июля по ноябрь Metro направила в "МПК Экос Милк" на утилизацию 210 тонн продукции животного происхождения, однако данное предприятие не имеет права утилизировать или уничтожать отходы.

За выявленные нарушения ветеринарно-санитарных правил сбора, утилизации и уничтожения биологических отходов торговая сеть привлечена к административной ответственности и должна будет выплатить 750 тысяч рублей, отмечается в сообщении Россельзонадзора.

Компания Metro AG была основана в 1964 году в Германии. Штаб-квартира находится в Дюссельдорфе. Штат ритейлера превышает 150 тысяч человек по всему миру. Компания работает в 35 странах. В 2017 году Metro AG завершила разделение на две компании: сеть по продаже продуктов питания под названием Metro и ритейлера электроники Ceconomy.