МОСКВА, 25 дек — ПРАЙМ. Российский люкс-бренд автомобилей Aurus собрал уже более 200 предзаказов с начала их сбора в конце августа на Московском автосалоне, в январе-феврале эти заявки начнут оформлять, сказал в интервью "России-24" глава Минпромторга РФ Денис Мантуров.

"Сегодня проект реализуется в формате опытной эксплуатации, мы исходим из того, что с момента проведенного салона в конце лета этого года мы начали собирать заявки. Со следующего года — январь-февраль, мы уже начнем подписывать предварительные заказы. Заявок много, их на сегодняшний день более 200, и это при том, что мы не отдавали пока еще (их) в дилерские центры, с которыми формируются соглашения о продвижении. То есть, это все в рамках работы компании Aurus, которая создана совместно с НАМИ", — сказал министр.

Он также сообщил, что седаны и внедорожники Aurus будут собирать на мощностях Sollers в ОЭЗ "Алабуга" в Татарстане, производство спецавтомобилей для Федеральной службы охраны продолжат делать на НАМИ.

"Мы будем размещать производство основной номенклатуры в Алабуге на мощностях Sollers. В первую очередь это будут седаны и внедорожники, в том числе, возможно, и защищенные седаны для коммерческих поставок. Но что касается автомобилей спецназначения — они будут продолжать собираться на площадке НАМИ и это как раз те объемы, на которые мы изначально рассчитывали — это 150-200 автомобилей по году", — сказал министр.