МОСКВА, 26 дек — ПРАЙМ. Правительство РФ готово заключить специнвестконтракт (СПИК) с калининградским холдингом "Автотор" только при условии, что компания возьмет на себя обязательства по сварке, окраске и сборке кузовов по всем выпускаемым моделям, пишет газета "Коммерсант" со ссылкой на протокол совещания у вице-премьера Дмитрия Козака от 19 декабря.

Согласно протоколу, в проект СПИК "Автотора" надо внести соответствующие изменения, и в течение 20 дней после этого заявку вынесут на межведомственную комиссию. Сейчас компания ведет отверточную сборку по большинству моделей и в рамках СПИК планирует перейти к сварке и окраске по тем из них, объемы производства которых превысят 30 тысяч штук в год.

В СПИК "Автотора", по данным издания, помимо ООО "Автотор холдинг", участвуют еще 15 юрлиц, близких к компании. В том числе это учрежденные ООО "Автотор холдинг" "Автотор техно", "Автотор тракс", "Автотор юви", а также АО "Автотор". Общие инвестиции в рамках контракта, по словам источника газеты, превышают 3 миллиарда рублей. Собеседники издания считают, что поручение должно закрыть по всем моделям и всем соисполнителям возможность выпускать автомобили отверточной сборки.

Сегодня на "Автоторе" производится 30 моделей всех типов, из них только на двух выполняется сварка и окраска, сообщили источники, знакомые с обязательствами компании по СПИК. В "Автоторе" сказали, что в режиме сварки и окраски производят две легковые модели — Kia Sorento и Cerato, и еще четыре модели грузовиков Hyundai.

С 2019–2020 годов в рамках СПИК "Автотор" планирует выполнять сварку и окраску на 19 моделях — график будет исполняться только при достижении годового объема выпуска модели в 30 тысяч штук. Собеседник газеты на рынке полагает, что такие объемы вполне достижимы по выпускаемым легковым автомобилям, но для коммерческих оговорка позволяет и дальше вести отверточную сборку, получая при этом льготы по СПИК.

Как считает Владимир Беспалов из "ВТБ Капитала", производство в объеме 30 тысяч штук в год по каждой из моделей действительно нереалистично. При наращивании выпуска до такой планки по всем моделям "Автотор" должен выпускать около 900 тысяч машин ежегодно при имеющихся мощностях только 250 тысяч штук в год. Эксперт полагает, что в случае обязательного исполнения сварки и окраски по всем моделям "Автотору" придется сокращать модельный ряд.

В Минпромторге надеялись подписать СПИК с "Автотором" до конца 2018 года наравне с BMW, группой ГАЗ, "Хендэ Мотор Мануфактуринг Рус" (завод Hyundai в РФ) и "АвтоВАЗом". Последние три компании уже подписали контракты. В "Автоторе" газете сообщили, что подписывать СПИК до конца года не планируют, отметив, что компания работает над корректировкой проекта контракта по итогам совещания.