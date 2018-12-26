МОСКВА, 26 дек — ПРАЙМ. Первое построенное в РФ краболовное судно "Русь" спустили на воду на заводе "Пелла" и планируют передать заказчику в третьем квартале 2019 года, сообщили агентству "Прайм" в пресс-службе Альфа-банка.

"При поддержке Альфа-банка спущено на воду первое российское краболовное судно "Русь". Торжественная церемония состоялась на территории судостроительного комплекса "Пелла" в Ленинградской области. Высокотехнологичное судно спроектировано конструкторским бюро "Пелла" совместно с заказчиком – дальневосточной компанией "Антей", — сообщили в пресс-службе.

Контракт на строительство заключен в июне 2017 года, до 70% инвестиций в проект составит финансирование Альфа-банка, уточнили представители банка.

"Срок сдачи судна — третий квартал 2019 года", — добавили в пресс-службе.

Источник, знакомый с условиями сделки, сообщил агентству "Прайм", что стоимость судна оценивается в 15 миллионов евро.

"Русь" — первое специализированное судно для добычи краба, строящееся в России. Краболов длиной более 50 метров и водоизмещением около 1835 тонн будет оборудован конусными ловушками "японского" типа с последующей сортировкой, перегрузкой и транспортировкой живого краба в решетчатых корзинах, размещенных в специальных изолированных цистернах (RSW-танках) с охлажденной забортной водой. Дедвейт судна – порядка 585 тонн.