МОСКВА, 27 дек — ПРАЙМ. Минфин РФ сейчас не планирует вводить минимальную розничную цену на вино и считает, что такая мера может иметь негативные последствия — не ограничить на рынке присутствие низкокачественной продукции и повысить рентабельность недобросовестных производителей, говорится в сообщении пресс-службы министерства.

"Никаких решений о введении МРЦ на вино, равно как и на другую алкогольную продукцию, цены на которую не подлежат государственному регулированию, не принято, несмотря на то, что этот вопрос периодически поднимается бизнес-сообществом. Минфин как регулятор рассматривает все эти предложения, однако сейчас планов установить минимальные цены на вино у Минфина нет", — говорится в сообщении пресс-службы.

"Более того, мы склоняемся к мнению, что механизм минимальных цен в большей степени необходим для достижения целей общественного здоровья, чтобы снизить доступность алкогольной продукции для потребителей, чем для ограничения присутствия на рынке низкокачественной продукции. Мы также сомневаемся, что установление МРЦ само по себе будет способствовать вытеснению винных напитков и снижению их конкурентоспособности по сравнению с натуральными винами", — отмечает министерство.

Если не исключить экономические причины неравных конкурентных условий – гораздо более низкую стоимость производства винных напитков и возможность позиционирования своей продукции в секторе натуральных вин – введение МРЦ может лишь повысить рентабельность недобросовестных производителей, считает министерство. "Собственно говоря, мы это видели в секторе крепкого алкоголя – до реализации мер по наведению порядка на алкогольном рынке продукция, продаваемая по минимальным ценам, скорее всего была произведена с нарушениями, без уплаты или с неполной уплатой акциза", — говорится в сообщении.

Сейчас в России устанавливаются минимальные розничные цены на крепкий алкоголь, включая водку и коньяк, а также на игристые вина и шампанское. МРЦ на водку сейчас составляет 205 рублей за бутылку объемом 0,5 литра, на игристые вина — 164 рубля за бутылку 0,75 литра.

Минфин в начале октября опубликовал проект приказа, где предлагал проиндексировать минимальные цены на розничную продажу крепкого алкоголя в 2019 году по уровню инфляции. Так, МРЦ на водку прелагалось повысить до 215 рублей за 0,5 литра, на коньяк — до 388 рублей за 0,5 литра.