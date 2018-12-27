МОСКВА, 27 дек — ПРАЙМ. Французская компания Vinci Airports договорилась о приобретении 50,01%-ной доли в Gatwick Airport Limited, эксплуатанте лондонского аэропорта Гатвик, на сумму около 2,9 миллиарда фунтов стерлингов (3,7 миллиарда долларов), говорится в сообщении компании.

Закрытие сделки ожидается в первом полугодии 2019 года. Оставшиеся 49,99% будут находиться под управлением американского инвестиционного фонда Global Infrastructure Partners.

"Сделка представляет собой редкую возможность приобрести аэропорт такого размера и качества и очень хорошо вписывается в план долгосрочных инвестиций VINCI Concessions (родительской компании Vinci Airports — ред.)", — отмечается в релизе.

Vinci Airports имеет 12 тысяч занятых, является глобальным оператором, управляющим 45 аэропортами в 12 странах мира. В 2017 году через аэропорты компании прошли 180 миллионов пассажиров, а ее выручка составила 1,4 миллиарда евро.