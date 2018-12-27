МИНСК, 27 дек — ПРАЙМ. Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) продал почти всю свою долю в белорусской компании WOU, владеющей сетью детских магазинов "Буслик", стратегическому инвестору – польской компании CDRL, сообщается в четверг в пресс-релизе банка.

"ЕБРР принял решение о продаже своего пакета акций размером 25,5% в компании ООО "WOU" (сеть магазинов "Буслик")", — говорится там. В результате сделки ЕБРР продал 22,95% своих акций польской компании CDRL (занимается разработкой, производством и дистрибьюцией детской одежды), а 2,55% акций — генеральному директору и миноритарному акционеру сети "Буслик".

В сообщении также отмечается, что "за время девятилетнего сотрудничества с ЕБРР сеть магазинов товаров для детей "Буслик" увеличилась более чем в пять раз: с восьми магазинов в 2009 до 46 магазинов в 2018 году". Кроме того, говорится в пресс-релизе, за это время был осуществлен полный комплекс стратегических задач, который, в частности, включал в себя увеличение доли рынка компании до 15% и экспансию во все регионы Белоруссии.

"Торговая сеть "Буслик" стала крупнейшей сетью товаров для детей в Беларуси, и ее дальнейшее развитие будет поддерживать стратегический профильный инвестор CDRL. Это свидетельствует об интересе международного бизнеса к белорусским компаниям и растущей привлекательности Беларуси для инвесторов", — подчеркивается в сообщении.

С начала своей деятельности в Белоруссии в 1992 году ЕБРР инвестировал более 2,4 миллиарда евро в 115 проектов в различных отраслях экономики страны.