МОСКВА, 28 дек — ПРАЙМ. Оборот предприятий общественного питания в России в январе-ноябре 2018 года увеличился на 3,8% — до 1,365 триллиона рублей, говорится в докладе Росстата.

В ноябре показатель вырос в годовом выражении на 2,3%, составив 133,3 миллиарда рублей, а по сравнению с октябрем он снизился на 3,8%. Для сравнения: в ноябре 2017 года рост оборота в годовом исчислении составлял 5,7%.

Отечественный ресторанный рынок падал с октября 2014 года до января 2017 года. Затем он начал показывать положительную динамику. По итогам 2017 года оборот компаний общепита увеличился на 3,2% — до 1,435 триллиона рублей.

Росстат учитывает оборот ресторанов, кафе, баров, столовых при предприятиях и учреждениях, а также организаций — поставщиков продукции общественного питания.