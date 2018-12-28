МОСКВА, 28 дек — ПРАЙМ. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) РФ возбудила антимонопольное дело против компаний "Аэрофлот" и "Москва карго", подозревая их в антиконкурентном соглашении о хранении грузов в аэропорту "Шереметьево", сообщает служба.

"ФАС возбудила дело в отношении ПАО "Аэрофлот" и ООО "Москва карго" по признакам заключения антиконкурентного соглашения. По мнению службы, компании достигли соглашения, которое могло создать препятствия для других хозсубъектов в доступе на рынок услуг хранения грузов в терминалах аэропорта "Шереметьево", — говорится в сообщении.

По словам начальника управления по борьбе с картелями ФАС Андрея Тенишева, такая ситуация могла стать следствием заключения между компаниями соглашения, запрещённого антимонопольным законодательством.

"Было установлено, что ПАО "Аэрофлот" отказывает грузовладельцам и компаниям, представляющим их интересы, в праве размещать грузы, отправляемые воздушными судами авиаперевозчика, в терминалах хранений какой-либо иной компании в аэропорту "Шереметьево", кроме "Москва карго". Такие действия ограничили круг организаций, которые могли бы предоставлять аналогичные услуги", — пояснил Тенишев.