СИМФЕРОПОЛЬ, 30 дек — ПРАЙМ. Движение на 85-километровом втором участке первой очереди федеральной трассы "Таврида" в Крыму открылось в воскресенье, сообщил РИА Новости пресс-секретарь генподрядчика строительства трассы АО "ВАД" Григорий Назаров.

В субботу рабочее движение было открыто на первом участке от Симферополя до Белогорска длиной 27,5 километра.

"Движение открыто на следующем участке — от Белогорска до села Батальное (район Феодосии). Движение началось в 10 утра по двум полосам, участок 85 километров", — сказал Назаров.

Ожидается, что 31 декабря рабочее движение запустят по всей протяженности первой очереди трассы от Керчи до Симферополя – на всех 190 километрах.

В Крыму строится четырехполосная трасса "Таврида", которая соединит Керчь, откуда построен мост через Керченский пролив, с Симферополем и Севастополем. Первую очередь строительства трассы (две полосы от Керчи до Симферополя) планировалось завершить к концу 2018 года, вторую (четыре полосы от Керчи до Севастополя) — к концу 2020 года. Общая протяженность трассы — 250,7 километра, пропускная способность — до 40 тысяч автомобилей в сутки. Генподрядчик строительства — АО "ВАД". Полная стоимость строительства "Тавриды" определена на уровне 149,3 миллиарда рублей.