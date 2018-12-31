СИМФЕРОПОЛЬ, 31 дек — ПРАЙМ. Движение транспорта на первой очереди федеральной трассы "Таврида" от Керчи до Симферополя открыто в понедельник, 31 декабря, сообщил РИА Новости пресс-секретарь генподрядчика строительства трассы АО "ВАД" Григорий Назаров.

Ввод в строй первой очереди федеральной трассы происходил поэтапно. В субботу рабочее движение было открыто на первом участке от Симферополя до Белогорска длиной 27,5 километров, в воскресенье — на участке от Белогорска до села Батальное на протяжении 85 километров.

"В 10 утра сегодня открыто движение на этапе трассы "Таврида" — от Керчи до села Батальное. Первая очередь трассы "Таврида" в Крыму — 190 километров от Керчи до Симферополя в двухполосном исполнении введена в строй", — сказал Назаров.

Готовность 250-километровой трассы "Таврида" (в четырехполосном исполнении) на всей протяженности от Керчи до Севастополя составляет 51%, сообщил ранее РИА Новости министр транспорта республики Крым Сергей Карпов. Он также отметил, что на первой очереди трассы "Таврида до полного окончания строительства дороги в 2020 году вводится режим ограничения скорости до 60 км/ч.

В Крыму строится четырехполосная трасса "Таврида", которая соединит Керчь, откуда построен мост через Керченский пролив, с Симферополем и Севастополем. Первую очередь строительства трассы (две полосы от Керчи до Симферополя) планировалось завершить к концу 2018 года, вторую (четыре полосы от Керчи до Севастополя) — к концу 2020 года. Общая протяженность трассы — 250,7 километра, пропускная способность — до 40 тысяч автомобилей в сутки. Генподрядчик строительства — АО "ВАД". Полная стоимость строительства "Тавриды" определена на уровне 149,3 миллиарда рублей.