МОНТЕВИДЕО, 1 янв — ПРАЙМ. Реализация планирующихся к подписанию российско-кубинские соглашений в сфере железнодорожных перевозок позволит втрое увеличить пассажиропоток на острове, заявил РИА Новости посол РФ на Кубе Андрей Гуськов.

"ОАО "РЖД" и "Союз железных дорог Кубы" планируют подписать контракт на выполнение работ, оказание услуг и поставку строительной, путевой техники, оборудования и материалов в рамках проекта по восстановлению и модернизации железнодорожной инфраструктуры Республики Куба. Этот грандиозный проект позволит в будущем увеличить пассажиропоток в стране в три раза, а грузопоток – вдвое", — заявил посол в письменном интервью агентству.

По словам российского дипломата, ООО "ТД Синара-Транспортные машины" (СТМ) успешно выполняет договоренности по экспорту на Кубу локомотивов и запасных частей к ним. В частности, в рамках контракта с кубинской компанией "ТРАДЕКС" в 2017-2018 годах осуществлена поставка на остров 36 тепловозов.

"Третьего января 2019 года ожидается прибытие семи новых локомотивов, а также прототипа рельсового автобуса РА26", — сообщил посол.

Говоря о российско-кубинском сотрудничестве, посол сообщил, что, по данным ФТС России, товарооборот между Россией и Кубой за январь-октябрь 2018 года составил 245,7 миллиона долларов.

"Очевидно, что потенциал взаимодействия далеко не исчерпан, нам есть к чему стремиться. Превосходный политический контекст российско-кубинских связей, нацеленность наших лидеров на их консолидацию и всестороннее укрепление создают необходимые условия для успешного развития кооперации в материальной сфере", — сказал дипломат.

"Наши компании заинтересованы в участии в реконструкции кубинских заводов по производству никелевой продукции и азотных удобрений с применением российских технологий и оборудования. Надеемся выйти на конкретные договоренности в 2019 году", — добавил он.