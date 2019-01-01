МОСКВА, 1 янв — ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин подписал закон, который продлевает на два года надзорные каникулы для малого бизнеса, говорится в документе, размещенном на официальном интернет-портале правовой информации.

Изменения вносятся в федеральный закон "О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля".

"Плановые проверки в отношении юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, отнесенных… к субъектам малого предпринимательства, сведения о которых включены в единый реестр субъектов малого и среднего предпринимательства, не проводятся с 1 января 2019 года по 31 декабря 2020 года", — говорится в тексте документа.

Таким образом, трехлетний мораторий на плановые проверки для малого бизнеса будет продлен на два года.