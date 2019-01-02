МОСКВА, 2 янв — ПРАЙМ. Более 20 рейсов задержано, девять вылетов отменено в московских аэропортах Внуково, Домодедово и Шереметьево, следует из данных сервиса "Яндекс.Расписания".

По информации на 10.20 мск, во Внуково задержаны два рейса, в Домодедово — 10 рейсов, еще девять отменено, в Шереметьево с опозданием вылетят девять рейсов. На данный момент все рейсы из аэропорта Жуковский вылетают по расписанию.

Сейчас в Москве идет снег. По данным Гидрометцентра России, в столице и области осадки ожидаются на протяжении всего день, местами – метель.