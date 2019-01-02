МОСКВА, 2 янв — ПРАЙМ. Более 30 рейсов задержано, 11 вылетов отменено в московских аэропортах "Внуково", "Домодедово" и "Шереметьево", следует из данных сервиса "Яндекс.Расписание".

По информации на 14.05 мск, во "Внуково" задержано пять рейсов, в "Домодедово" — девять рейсов, и еще 11 отменено, из "Шереметьево" с опозданием вылетят 19 рейсов. И лишь из аэропорта "Жуковский" все вылетают по расписанию.

Сейчас в Москве идет снег. По данным Гидрометцентра России, в столице и области осадки ожидаются на протяжении всего дня, местами – метель. По состоянию на утро задерживалось более 20 рейсов и девять было отменено.