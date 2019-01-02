МОСКВА, 2 янв — ПРАЙМ. Совет директоров американской нефтесервисной компании Halliburton Inc. назначил президента и гендиректора компании Джеффа Миллера (Jeff Miller) своим председателем, говорится в сообщении компании.

Назначение вступило в силу с 1 января текущего года. Компания также указывает, что исполняющий обязанности председателя совета директоров Halliburton Дэйв Лесар (Dave Lesar) ушел в отставку 31 декабря.

"Я ценю доверие, которое оказал мне совет директоров. На протяжении своей столетней истории компания Halliburton обеспечивает высочайшие доходы в своем секторе и превосходное обслуживание клиентов, и для меня большая честь руководить нашей компанией, продолжая эту традицию", — приводятся в сообщении слова Миллера.

Halliburton Inc. была основана в 1919 году. Компания производит оборудование для бурения скважин, осуществляет обслуживание трубопроводов, резервуарных парков, разрабатывает IT-решения для отрасли. Штаб-квартира представленной в 70 странах корпорации находится в Хьюстоне (штат Техас, США). Число сотрудников составляет более 55 тысяч человек.