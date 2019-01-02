КАЛИНИНГРАД, 2 янв — ПРАЙМ. Рейсы в калининградском аэропорту "Храброво" задерживаются на вылет и прилет из-за сильного штормового ветра в регионе, сообщила пресс-служба аэропорта.

По информации главного управления МЧС России по Калининградской области, в среду в регионе порывы северо-западного и северного ветра могут достигать 25 метров в секунду, при этом он сопровождается сильным снегом, метелью.

"В связи с неблагоприятными погодными условиями в аэропорту "Храброво" в расписании полетов произошли изменения. Из-за порывов сильного бокового ветра на взлетно-посадочной полосе воздушные суда не могут совершить посадку и взлет. В связи с этим прибытие и вылет рейсов задерживается", — говорится в сообщении.

По данным аэропорта, пока на прилет задерживается семь рейсов из Москвы и Санкт-Петербурга. Соответственно, столько же бортов не могут вылететь из Калининграда. По метеопрогнозу направление и порывы ветра до 20-25 метров в секунду будут сохраняться в течение дня. Вся актуальная информация о рейсах размещена на онлайн-табло на официальном сайте аэропорта "Храброво".